Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

È ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato 2025 e il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Tra acquisti audaci, cessioni strategiche e rumor sempre più insistenti, i rossoneri puntano a una rivoluzione totale per riconquistare il terreno perduto. Resta con noi: le news live ti aggiorneranno su tutte le trattative e le novità più calde!

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione totale.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 6 giugno - Seguendo l'input della FIFA, anche la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: ... Leggi su milannews.it

Calciomercato Milan News/ Dalla Premier sul piatto 30 milioni per un difensore! - Calciomercato Milan News: c'è il Crystal Palace su Strahinja Pavlovic, i rossoneri chiedono almeno 40 milioni di euro per il centrale serbo. Leggi su ilsussidiario.net

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 5 giugno - Seguendo l'input della FIFA, anche la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: ... Leggi su milannews.it