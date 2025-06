Calciomercato | Matelica punta Passalacqua ed Ercoli incertezza in casa rossoblù

Il calciomercato si infiamma in casa Matelica, con il club rossoblù che punta i talenti Passalacqua ed Ercoli, due pilastri della passata stagione. Mentre alcune squadre si fanno avanti per assicurarsi le loro prestazioni, l’incertezza regna nell’ambiente, complicando le trattative. La sfida ora è mantenere questi gioielli, fondamentali per il presente e il futuro del team. La battaglia è aperta e tutto può ancora succedere.

Sono sotto contratto fino al 30 giugno, ma già molte squadre sono sulle loro tracce. E, complice il clima di incertezza che si respira nell'ambiente rossoblù, non sarà una passeggiata allontanare certe sirene. Parliamo dei giocatori che hanno costituito la rosa rossoblù nel corso della passata stagione. Nelle ultime ore, pare che il Matelica abbia messo nel mirino Marco Passalacqua (foto) e Matteo Ercoli. Il difensore Passalacqua era già attenzionato da Trodica, Sangiustese e Chiesanuova, tuttavia potrebbe anche restare in rossoblù in caso di permanenza del patron Mauro Profili. Il centrocampista avanzato Matteo Ercoli, invece, nell'ultima stagione era stato ceduto in prestito al Monturano, ma la squadra calzaturiera è retrocessa in Promozione ed Ercoli rientrerà dal prestito: potrebbe tornare nella Civitanovese, squadra della sua città, oppure andare al Matelica.

