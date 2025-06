Calciomercato Juventus quale futuro per Osimhen? L’Arabia è sempre più lontana | l’attaccante ha ribadito che… Bianconeri ancora in corsa?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il futuro di Osimhen, protagonista di una scelta che scuote le voci di mercato: il nigeriano ha respinto l’offerta dell’Arabia, lasciando spazio a nuovi scenari. L’attaccante del Napoli ha ribadito il suo interesse, alimentando i sogni dei bianconeri di riaccoglierlo in Italia. Quali saranno le prossime mosse? Il destino di Osimhen sembra ancora tutto da scrivere, e il calcio italiano aspetta con trepidazione.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Osimhen dopo il rifiuto dell’Arabia: tutti i dettagli sul nigeriano. Quale sarà il futuro di Osimhen? L’attaccante del Napoli ha preso posizione sul proprio futuro: come riportato nelle ultime ore da Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il bomber nigeriano ha rifiutato l’offerta dell’ Al-Hilal, chiudendo definitivamente all’ipotesi Arabia. Reduce da una stagione super con il Galatasaray con 26 gol in 20 presenze in campionato, il classe 1998 resta un nome caldo per questa sessione estiva. Sul calciatore seguito anche dal calciomercato Juventus. In attesa di novità, il profilo del centravanti continua a far gola sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com