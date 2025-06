Calciomercato Juventus Juric si presenta come allenatore dell’Atalanta e lancia un messaggio ai suoi dirigenti | gli annunci riguardano quei tre obiettivi bianconeri! Cos’ha detto

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il nuovo capitolo di Juric all’Atalanta. Il tecnico croato, durante la presentazione, ha svelato i tre obiettivi che stuzzicano l’interesse dei bianconeri: Mateo Retegui, Ederson e Ademola Lookman. Un messaggio chiaro ai dirigenti juventini, che ora tengono gli occhi puntati su queste pedine che potrebbero fare la differenza nella prossima sessione di mercato. Ma quali sono le strategie in gioco?

Calciomercato Juventus, Juric è stato chiaro: c’è l’annuncio su quei tre giocatori dell’Atalanta che piacciono ai bianconeri. Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore dell’ Atalanta, Ivan Juric ha parlato anche di tre giocatori che piacciono molto al calciomercato Juventus. Ecco l’annuncio su Mateo Retegui, Ederson e Ademola Lookman. PAROLE – « Convivenza Retegui-Scamacca? Non ci ho ancora pensato. Abbiamo appena parlato di mercato e la società è pronta. Mi sembra una rosa completa, non c’è bisogno di fare tante cose. Chi mi tengo tra Ederson e Lookman? Entrambi. ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Juric si presenta come allenatore dell’Atalanta e lancia un messaggio ai suoi dirigenti: gli annunci riguardano quei tre obiettivi bianconeri! Cos’ha detto

