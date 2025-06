Calciomercato Juventus i bianconeri sono ancora in corsa per quel terzino! Cambia l’obiettivo principale per un club della Saudi Pro League

Il calciomercato della Juventus è in fermento: i bianconeri sono ancora in corsa per Theo Hernandez, ma una svolta arriva dall’Al Hilal. Il club saudita ha apparentemente abbandonato il suo obiettivo principale, spalancando le porte a nuovi scenari per la fascia difensiva juventina. Secondo Fabrizio Romano, questa mossa potrebbe essere decisiva, offrendo alla Vecchia Signora un’opportunità d’oro per rinforzare la rosa e puntare al successo. Rimani con noi per scoprire gli sviluppi più aggiornati.

Calciomercato Juventus, Madama riceve un “assist” da parte dell’Al Hilal: il cambio di obiettivo spalanca la strada per quel giocatore. L’ Al Hilal sembra aver mollato definitivamente Theo Hernandez, che rimane ancora nei radar del calciomercato Juventus. Questo risvolto è stato implicitamente reso noto da Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Secondo il giornalista esperto di trattative, il club saudita è in trattative avanzate con la Roma e con l’ entourage del giocatore per Angelino. Sono emerse già le prime cifre del possibile passaggio dello spagnolo in Saudi Pro League: il sodalizio, che ha accolto ufficialmente Simone Inzaghi, ha avanzato un ammontare pari a 22 milioni di euro, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per quel terzino! Cambia l’obiettivo principale per un club della Saudi Pro League

