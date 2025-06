Calciomercato Juventus c’è l’ombra del Napoli su quel difensore bianconero! Il suo nome è sotto valutazione del DS Manna Arrivano conferme

Il calciomercato Juventus si infiamma con nuove indiscrezioni: il difensore Federico Gatti potrebbe essere il pezzo pregiato destinato a rafforzare la retroguardia del Napoli. La sua valutazione, finora sottostimata dal ds Manna, sembra aver attirato l’interesse di diverse squadre. Con le conferme che arrivano dal Corriere dello Sport, il futuro di Gatti si fa sempre più incerto. Questa trattativa potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Serie A e non solo.

Calciomercato Juventus, "piovono" conferme per quel giocatore bianconero: il difensore in questione potrebbe rafforzare la retroguardia azzurra. Giungono ulteriori conferme in merito a un nome che potrebbe riguardare le uscite del calciomercato Juventus nel corso di questa sessione estiva. Il profilo che potrebbe salutare i bianconeri è quello di Federico Gatti. Stando a quanto risulta al Corriere dello Sport, il Napoli starebbe monitorando attentamente il numero 4 della Vecchia Signora. Questo obiettivo è voluto soprattutto dal DS azzurro, Giovanni Manna, che non vuole fermarsi a Luca Marianucci per il rafforzamento del pacchetto arretrato.

