Calciomercato Juve tre bianconeri pronti al rientro dai prestiti | il loro futuro può essere comunque lontano da Torino Cosa filtra sulla scelta di Comolli e Chiellini

Il calciomercato della Juventus si infiamma con tre bianconeri pronti a tornare dai prestiti, ma il loro futuro potrebbe essere lontano da Torino. Tra filtri su scelte strategiche e indicazioni di Comolli e Chiellini, il club valuta attentamente ogni decisione. La rosa si prepara a rinnovarsi, e le prossime mosse promettono sorprese che potrebbero cambiare le sorti dei giocatori coinvolti.

Calciomercato Juve, tre bianconeri pronti al rientro dai prestiti: tutti i dettagli sul futuro di questi giocatori. Il calciomercato Juve entra nel vivo anche sul fronte dei rientri. Come riportato da Tuttosport, al raduno estivo ci sarà anche Arthur Melo, di ritorno dal prestito al Girona. Il brasiliano ha un contratto valido fino al 2026: due le ipotesi in ballo, cessione definitiva o risoluzione consensuale. Situazione simile per Tiago Djalò, arrivato nel gennaio 2024 ma già in uscita. Dopo l’addio anticipato al Porto per motivi disciplinari, toccherà a Comolli, affiancato da Chiellini e dal nuovo direttore sportivo, trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tre bianconeri pronti al rientro dai prestiti: il loro futuro può essere comunque lontano da Torino. Cosa filtra sulla scelta di Comolli e Chiellini

In questa notizia si parla di: Juve Calciomercato Bianconeri Pronti

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

TifosiJuventus Partecipa alla discussione

JuventusNews24 Partecipa alla discussione

Juve: Inter e Napoli beffate, due rinforzi per Tudor - La Juventus potrebbe piazzare un doppio colpo nel prossimo calciomercato andando a beffare squadre come Inter e Juventus ... Leggi su calciomercato.it

Calciomercato Juve, Yildiz 2030 per scacciare l'Arsenal: "Vale 100 milioni" - Soprattutto una telefonata è stata subito stoppata sul nascere, onde evitare ... Leggi su msn.com

Kostic-Juve, nuova avventura per il serbo: succederà domani - La Vecchia Signora apre le porte di casa ai ritorni: attesi in Continassa ex bianconeri pronti a ripartire in maglia Juve. Leggi su spazioj.it