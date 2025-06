Calciomercato Juve si complica la corsa a quell’obiettivo per la fascia | non partirà a meno di offerte irrinunciabili Di chi si tratta

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più complicato, soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo sulla fascia che sembra ormai sfumare. La trattativa con Dodo, esterno della Fiorentina, si rivela più intricata del previsto: il giocatore non partirà senza offerte irrinunciabili. Se questa situazione dovesse evolversi, potrebbe aprire nuove strategie per i bianconeri, pronti a sorprendere i tifosi con eventuali alternative o colpi di scena in extremis.

e cosa succede. Arrivano novità molto importanti per quanto riguarda uno degli esterni che il calciomercato Juve ha puntato in queste ultime settimane come possibile rinforzo. Si tratta di Dodo, giocatore di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione è altamente improbabile che il brasiliano possa lasciare la Toscana nel corso di questa sessione a meno che non arrivassero offerte considerate irrinunciabili. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si complica la corsa a quell’obiettivo per la fascia: non partirà a meno di offerte irrinunciabili. Di chi si tratta

In questa notizia si parla di: Juve Calciomercato Complica Corsa

