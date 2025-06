Calciomercato Juve rinnovi congelati | la nuova dirigenza rimanda le firme di tre big Cosa può succedere in vista del Mondiale per Club

Il calciomercato della Juventus è in fermento: i rinnovi di tre big sono congelati, tra attese e incertezze. Con il Mondiale per Club alle porte, la nuova dirigenza si prende tempo, lasciando i giocatori in stand-by. Federico Gatti e Kenan Yildiz reclamano garanzie, mentre Weston McKennie aspetta ancora una decisione. In un contesto di grande tensione, cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni? La finestra di mercato potrebbe riservare sorprese imprevedibili.

Calciomercato Juve, rinnovi congelati: tre big in stand-by sul fronte prolungamenti. Cosa succede in vista del Mondiale per Club. Il Corriere dello Sport ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve anche sul fronte rinnovi: Federico Gatti e Kenan Yildiz erano ad un passo dalla firma e chiedono ora garanzie. Il nuovo dg Comolli e Chiellini prendono tempo. Quello di Weston MCKennie, invece, è il contratto più urgente: scade a giugno 2026. Tutti i lavori sono sospesi per il cambio della guardia, anche in attesa dell'arrivo del nuovo ds. La sensazione è che tutto slitterà e se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club.

