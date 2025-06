Calciomercato Juve l’obiettivo dei bianconeri verso la Premier League | il club aveva pensato a lui come punto fermo della difesa del futuro ma… Il retroscena

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un nuovo retroscena: il club aveva puntato forte su Coppola, promettendogli un ruolo da protagonista nella difesa del futuro. Un obiettivo ambizioso, che avrebbe rafforzato la linea arretrata con profili di livello internazionale. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli esclusivi sulla trattativa sfumata e le strategie bianconere per il mercato estero.

Calciomercato Juve, l’obiettivo dei bianconeri verso la Premier League: il retroscena sul mancato colpo. Il giornalista Giovanni Albanese ha svelato un retroscena sul calciomercato Juve e in particolare su Coppola, difensore del Verona vicino al Brighton. PAROLE – «La Juve non solo ha seguito Coppola ma ha pensato a lui come un punto fermo della difesa con la volontà di inserire più giocatori da Nazionale. Ha dimostrato il suo valore ed è un giocatore che avrebbe potuto rispondere alle esigenze della Juve. Il Brighton è a un passo dal calciatore e ha definito l’operazione intorno ai 10 milioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com