Calciomercato Juve l’obiettivo dei bianconeri verso il Napoli! Proposta irrinunciabile | la rivelazione sul futuro del calciatore Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un obiettivo che fa sognare i tifosi: il difensore del Bologna, Beukema, sembra ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli di Conte. Secondo Alfredo Pedullà , la proposta nerazzurra sarebbe irrinunciabile, segnando un possibile cambio di rotta per il futuro del giovane talento. La vera domanda è: quale sarà il passo successivo e come cambierà gli equilibri tra le big? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero verso il Napoli. Gli aggiornamenti sul futuro del difensore. Alfredo PedullĂ , su X, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Beukema. Il difensore del Bologna, seguito anche al calciomercato Juve, si starebbe avvicinando al Napoli di Conte in vista della prossima stagione. CALCIOMERCATO JUVE – «Beukema-Napoli: il rispetto del difensore centrale verso club e tifoseria Bologna è enorme, ma ritiene irrinunciabile la proposta del Napoli. E per il Napoli Buongiorno-Beukema) sarebbe un enorme salto di qualità ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo dei bianconeri verso il Napoli! «Proposta irrinunciabile»: la rivelazione sul futuro del calciatore. Ultimissime

