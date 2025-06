Calciomercato Juve LIVE | prime conferme su Spalletti nuovo incontro Tudor-Comolli Novità su Kolo Muani e Gyokeres

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: prime conferme su Spalletti, incontri con Tudor e Comolli, e novità su Kolo Muani e Gyokeres. La dirigenza bianconera lavora senza sosta per rinforzare la squadra, tra strategie di prospettiva e attenzione al bilancio. Segui con noi tutte le trattative in tempo reale, perché nel mercato juventino nulla è lasciato al caso e ogni mossa può cambiare le sorti della stagione.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Ultimissime calciomercato Juve: LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Gli arabi tentano Simone #Inzaghi e sono pronti a ricoprire d’oro l’attuale allenatore dell’#Inter. Arrivano conferme totali sull’indiscrezione lanciata ad aprile da http://Calciomercato.it sull’interesse dell’Al-Hilal per l’allenatore piacentino. Sul piatto c’è un ingag Partecipa alla discussione

Calciomercato Juve, rinnovi congelati: la nuova dirigenza rimanda le firme di tre big. Cosa può succedere in vista del Mondiale per Club - Cosa succede in vista del Mondiale per Club Il Corriere dello Sport ha fornito un importante aggiornamento di calci ... Leggi su juventusnews24.com

Gyokeres Juventus, la nuova dirigenza sogna il colpo: società al lavoro per regalarsi il bomber dello Sporting. Gli ultimi aggiornamenti - Ultime novità sul futuro del bomber svedese di proprietà dello Sporting Il calciomercato Juve prosegue la ricerca di un nuovo attaccante titolare ... Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, che le danze abbiano inizio! Svelate le prime mosse di Comolli - Svelate le prime mosse di Comolli (LaPresse) – JMania. Leggi su jmania.it