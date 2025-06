Calciomercato Juve ecco il grande sogno per l’attacco | dirigenza al lavoro per il super colpo! Ma c’è un ostacolo Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma: il grande sogno per l’attacco sta prendendo forma. La dirigenza lavora intensamente per perfezionare il colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra, nonostante alcuni ostacoli. Mentre Randal Kolo Muani sembra destinato a rimanere, l’attenzione si concentra su Viktor Gyokeres, il profilo ambito come nuovo numero 9. Eppure, ci sono ancora dettagli da chiarire prima di annunciare il grande acquisto.

Calciomercato Juve, è lui grande sogno per l'attacco! Ultime novità in vista del mercato estivo e del nuovo attacco dei bianconeri. Il calciomercato Juve prepara la rivoluzione in attacco. Randal Kolo Muani dovrebbe rimanere in bianconero, ma la nuova dirigenza del club sogna anche il super colpo Viktor Gyokeres. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca del nuovo numero 9. Come riferito da Tuttosport, il bomber dello Sporting piace parecchio alla Juventus, ma il grande ostacolo è la concorrenza: su di lui ci sono Arsenal, Manchester United e Al-Hilal. Le cifre dell'eventuale affare superano i 60-70 milioni di euro.

