Calciomercato Inter nome nuovo dall’Argentina | sarà l’osservato speciale al Mondiale per Club!

L’Inter si prepara a sorprendere ancora una volta il mercato, puntando forte su un nuovo talento argentino. Secondo fonti affidabili, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Milton Delgado del Boca Juniors, un giovane promettente che sta attirando le attenzioni anche nel Mondiale per Club. Questo investimento potrebbe rappresentare un passo decisivo per rinforzare il centrocampo e svelare un futuro campione. La strategia interista si fa sempre più ambiziosa, ma cosa riserverà il destino?

Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo: sarà un osservato speciale al Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal El Crack Deportivo, l’ Inter avrebbe messo nel mirino uno dei giovani talenti più promettenti del Boca Juniors, un calciatore sul quale Miguel Ángel Russo conta molto in vista del Mondiale per Club. Si tratta di Milton Delgado, che attualmente è ben integrato nella squadra — allenata da Russo — e spera di restare ancora un po’ prima di trasferirsi in Europa. Dal suo esordio con il Boca, Delgado ha disputato 30 partite ufficiali. Russo desidera continuare a lavorare con lui per farlo crescere, ma non è escluso che Juan Román Riquelme possa decidere di cederlo già a metà stagione, magari proprio all’Inter, se dovesse arrivare un’offerta interessante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nome nuovo dall’Argentina: sarà l’osservato speciale al Mondiale per Club!

In questa notizia si parla di: Inter Nome Sarà Osservato

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.