Calciomercato Inter LIVE | Inzaghi vuole due big nerazzurri in Arabia novità sul colpo Leoni

Il calciomercato dell'Inter si anima con voci di colpi importanti e strategie puntuali. In attesa di scoprire quali grandi nomi potrebbero vestire la maglia nerazzurra, le news in tempo reale ci svelano le mosse più calde di una stagione ricca di aspettative. Con il team di Inzaghi deciso a rafforzare l'organico, il mercato non si ferma mai: ogni trattativa potrebbe fare la differenza. Restate con noi per tutte le novità in diretta.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Repubblica: "Inzaghi vuole questi due BIG dell'Inter" - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024.

Roma, sirene arabe per Angelino: Inzaghi lo vuole all'Al Hilal. Gasp pensa a Gosens - Offerto allo spagnolo un ingaggio triplo (10 milioni) rispetto a quello percepito nella Capitale.

Calciomercato Inter, offerta mostruosa per 3 big: "Marotta ha deciso" - E ci sono delle indiscrezioni niente male relative a tre big della rosa