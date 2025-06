Calciomercato Inter LIVE | il regalo a Chivu per il Mondiale Hojlund gela i nerazzurri? Il retroscena su Inzaghi

Il calciomercato dell'Inter è più vivo che mai, tra colpi di scena, retroscena e trattative in corso. Dalla sorpresa a Chivu per il Mondiale, alle ultime indiscrezioni su Hjlund e i retroscena su Inzaghi, le strategie nerazzurre si svelano passo dopo passo. Segui con noi in tempo reale tutte le novità che potrebbero definire il futuro dei campioni interisti, perché nel mercato nerazzurro nulla è lasciato al caso.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

