Calciomercato Inter Inzaghi chiama Barella e Bastoni | forte tentazione araba per le due stelle cosa filtra

L'Inter si prepara a un calciomercato infuocato, con Inzaghi che chiama a raccolta Barella e Bastoni, due stelle su cui si addensano forti tentazioni arabe. Le voci sul forte interesse dall’Al Hilal alimentano suspense e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre Chivu prende il timone degli allenamenti, il futuro dei gioielli nerazzurri rimane in bilico: sarà una sessione di mercato all’insegna delle sorprese o della conferma?

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni dopo l'interesse dell'Al Hilal di Inzaghi. I dettagli. Dopo aver risolto il contratto con Parma, Chivu è pronto di dirigere il primo allenamento con la squadra. Eppure il nuovo allenatore nerazzurro dovrĂ dare anche un'occhiata al calciomercato Inter. Non solo quello in entrata sia chiaro, anche quello in uscita, con l'ex mister Simone Inzaghi  pronto a pescare alcuni suoi pupilli. Sentiamo cosa scrive Repubblica oggi, un breve passaggio. CALCIOMERCATO INTER – «FirmerĂ un contratto biennale, il suo vice sarĂ Martusciello, storico collaboratore di Sarri.