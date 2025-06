Calciomercato Inter clamoroso Inzaghi | ora vuole portare due big nerazzurri in Arabia

Il calciomercato dell’Inter si infiamma sotto la guida di Simone Inzaghi, che ora punta a portare in Arabia due pilastri nerazzurri. Mentre Chivu si prepara a firmare col Parma e ad allenare i suoi nuovi ragazzi, il focus si sposta anche sulle possibili cessioni e sul futuro della rosa. La strategia dell’ex tecnico potrebbe rivoluzionare gli equilibri di mercato. Ma chi sono i big coinvolti? Scopriamolo insieme nell’attesa di ulteriori sviluppi.

Calciomercato Inter, clamoroso colpo dell'ex Simone Inzaghi, ora il mister vuole portare due big nerazzurri in Arabia Saudita con lui, di chi si tratta. In mattinata Chivu risolleverà il contratto col Parma, poi sarà tempo di dirigere il primo allenamento con la squadra. Eppure il nuovo allenatore nerazzurro dovrà dare anche un'occhiata al calciomercato Inter. Non solo quello in entrata sia chiaro, anche quello in uscita, con l'ex mister Simone Inzaghi pronto a pescare alcuni suoi pupilli. Sentiamo cosa scrive Repubblica oggi, un breve passaggio: CALCIOMERCATO INTER – «Firmerà un contratto biennale, il suo vice sarà Martusciello, storico collaboratore di Sarri.