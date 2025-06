Calciomercato Fiorentina rifiutata un’offerta dall’Arabia per Comuzzo! La clamorosoa indiscrezione riguardante il difensore

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: l’Arabia avrebbe tentato un’offerta sorprendente per il giovane talento Pietro Comuzzo, ma la Viola ha respinto con decisione la proposta. Tra notizie di mercato e colpi sorprendenti, il futuro del difensore si fa sempre più interessante. Riuscirà Comuzzo a restare in maglia viola o il richiamo dell’estero diventerà irresistibile?

Non solo Osimhen o Theo Hernandez, l'Al Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi, sta guardando alla Serie A per rafforzarsi e come riferisce il portale specializzato FirenzeViola.it, avrebbe provato a soffiare via alla Fioretina il talendo di Pietro Comuzzo. Il difensore classe .

