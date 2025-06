Calciomercato dilettantistico | Scandicci e Poggibonsi protagonisti con nuovi acquisti

Il calciomercato dilettantistico si infiamma tra sorprese e colpi di scena, con Scandicci e Poggibonsi protagonisti di acquisizioni strategiche. I Blues hanno già puntellato il reparto offensivo, assicurandosi Matteo Carlotti e Filippo Mugelli, rafforzando così le ambizioni per la stagione alle porte. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire come questi nuovi elementi cambieranno il volto dei due club e accendono l’attesa tra tifosi e appassionati.

Nel calciomercato dilettantistico si registrano acquisti mirati e con importanti conferme, che promettono di animare le prossime settimane di trattative. In serie D, lo Scandicci dopo l’uscita del bomber Niccolò Del Pela, ha provveduto a sostituirlo con l’attaccante Matteo Carlotti, ex Colligiana. Inoltre, i Blues per rinforzare il reparto offensivo, avrebbero raggiunto l’accordo con l’attaccante Filippo Mugelli del Figline, e dalla stessa società starebbero corteggiando anche il centrocampista Leonardo Torrini. Invece, il numero uno del Poggibonsi, Francesco Pacini, oltre alle richieste del Viareggio e Montevarchi, avrebbe anche una trattativa con il Follonica Gavorrano (che spera di essere ripescato). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calciomercato dilettantistico: Scandicci e Poggibonsi protagonisti con nuovi acquisti

In questa notizia si parla di: Calciomercato Dilettantistico Scandicci Acquisti

Calciomercato dilettantistico: Scandicci e Poggibonsi protagonisti con nuovi acquisti - Lo Scandicci sostituisce Del Pela con Carlotti e punta su Mugelli. Leggi su lanazione.it

Calciomercato Dilettanti: Movimenti e Novità in Serie D ed Eccellenza - Aggiornamenti su trasferimenti e cambi di staff nei club dilettantistici, con focus su Serie D, Eccellenza e Promozione. Leggi su msn.com

Calciomercato Costa d'Amalfi: quattro acquisti per Proto - Il presidente Nicola Savino ha delineato una precisa strategia di consolidamento nel massimo campionato dilettantistico, per poi tentare l'assalto al calcio professionistico nelle prossime stagioni. Leggi su ilmattino.it