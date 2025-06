Calciomercato dilettanti | Trombetta nel mirino di Sant' Agostino e Comacchiese

Il calciomercato dilettanti infiamma le tifoserie, con i centravanti al centro dell’attenzione. Tra i nomi più caldi spicca Trombetta, 31enne modenese, che sta attirando gli sguardi di Sant’Agostino e Comacchiese. La sua storia, tra infortuni e rinascite, testimonia quanto il talento possa risplendere anche nelle categorie minori. E ora, il suo futuro potrebbe essere scritto proprio in queste squadre, dove si gioca una delle sfide più appassionanti del mercato estivo.

Si balla sulle punte tra i dilettanti, sono loro a calamitare l’interesse degli uomini mercato e dei tifosi. I più gettonati sono i centravanti, in questo senso piace e tanto Trombetta. Modenese di 31 anni, cresciuto nel settore giovanile canarino, dopo un grave infortunio giocò nella Portuense del presidente Iosco in Eccellenza, poi al Sant’Agostino. L’ultimo anno si è diviso a metà: il girone d’andata nella Giana Erminio e il girone di ritorno nel Forlì, in serie D, dove ha segnato 9 gol. Vorrebbe avvicinarsi a casa, si è fatto avanti il Sant’Agostino, che cerca un centravanti prestante e prolifico, lo stesso ragionamento della Comacchiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato dilettanti: Trombetta nel mirino di Sant'Agostino e Comacchiese

