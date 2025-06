Calciomercato | Boriosi verso il Sansepolcro Alberoro ingaggia Venuto

Il calciomercato si infiamma con sorprese e colpi di scena nel mondo del calcio dilettantistico. Mentre il Sansepolcro sembra avvicinarsi all’ingaggio di Boriosi, la Baldaccio Bruni potrebbe perdere uno dei suoi uomini più prolifici, Matteo Boriosi, autore di 16 reti nell’ultima stagione. Nel frattempo, Alberoro fa il suo acquisto strategico: Francesco Venuto dal Pienza, pronto a dare nuova linfa ai rossoblù. La sessione di mercato si rivela un vero gioco di strategia e ambizione.

Potrebbe perdere anche Matteo Boriosi la Baldaccio Bruni. L’attaccante, autore di 16 reti nell’ultima stagione di Eccellenza, potrebbe infatti passare al Sansepolcro salendo quindi in serie D. La trattativa è ben avviata e potrebbe portare presto alla classica fumata bianca. Fumata bianca che invece è arrivata ad Alberoro. I rossoblù hanno messo a segno un importante colpo di mercato. Dal Pienza arriva l’attaccante Francesco Venuto, autore di 13 reti all’ultima stagione. Un innesto di valore per alzare il livello tecnico della formazione di Riccardo Franchi. Dopo la partenza del capitano e bomber Giacomo Bonci, passato al Montagnano, i biancorossi si consolano con un colpo di esperienza in attacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it