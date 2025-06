Calciomercato Bologna i consigli di Arrigoni | Prenderei il primo aereo per portare Dzeko a Casteldebole

Il calciomercato del Bologna si infiamma con i consigli di Arrigoni, che non ha dubbi: «Prenderei il primo aereo per portare Dzeko a Casteldebole». L’ex allenatore, ora coordinatore delle Nazionali di San Marino, analizza con passione le potenzialità e le strategie per rinforzare la rosa rossoblù. La sua visione può fare la differenza, aprendo nuove prospettive per la squadra e i suoi tifosi. Ma cosa serve davvero al Bologna per tornare grande?

Daniele Arrigoni, ex allenatore tra le tante del Bologna e oggi coordinatore delle Nazionali di San Marino, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale si è espresso in merito alla crescita della sua ex squadra. Tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, i consigli di Arrigoni: «Prenderei il primo aereo per portare Dzeko a Casteldebole»

In questa notizia si parla di: Bologna Arrigoni Calciomercato Consigli

Arrigoni consiglia il Bologna: «Fossi in loro prenderei subito Dzeko; l’età non conta per uno come lui» - Se il Bologna desidera rafforzare il proprio attacco e puntare alla definitiva svolta, le parole di Daniele Arrigoni sono chiare: Dzeko è un investimento che potrebbe fare la differenza.

Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Bologna nel 2023? - 1; parliamo di un modulo che offre diverse soluzioni importanti in ottica Fantacalcio. Leggi su calciomercato.it

Calciomercato, Bologna su Biraghi della Fiorentina per sostituire Lykogiannis - Il Bologna pensa a Cristiano Biraghi (sul quale c'è anche il Napoli)- Leggi su sport.sky.it

Bologna, esonerato Arrigoni arriva Mihajlovic - Dopo "l’ultimatum" della presidenza, l’esonero del tecnico romagnolo è ... Leggi su ilgiornale.it