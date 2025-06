Calcio Storico Fiorentino | emozioni scontri e storia per un torneo imperdibile

Preparati a vivere emozioni indimenticabili tra scontri epici e passione autentica: il Calcio Storico Fiorentino torna a infiammare Firenze il 14 e 15 giugno con semifinali da non perdere. I quartieri della città si sfidano in un torneo ricco di storia, tradizione e adrenalina pura. Non perdere l’occasione di essere parte di questa spettacolare manifestazione: i biglietti sono disponibili esclusivamente online. Assicurati subito il tuo posto e lasciati coinvolgere dall’energia di questa storica rivalità .

FIRENZE – La febbre per il Calcio Storico Fiorentino sale, con l’annuncio delle modalità di acquisto dei biglietti per le semifinali del Torneo di San Giovanni, in programma il 14 e 15 giugno. Gli appassionati potranno assicurarsi un posto per assistere alle storiche sfide tra i quartieri di Firenze, con la vendita aperta esclusivamente online. Le info su biglietti, prezzi e settori. I biglietti per le due semifinali sono stati messi in vendita venerdì 6 giugno a mezzogiorno, e potete acquistarli esclusivamente online su www.ticketone.it. La disponibilità è molto limitata, quindi vi consigliamo di affrettarvi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

