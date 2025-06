Calcio Spalletti | Errori? C’era tempo per rimediare

Il calcio è un gioco fatto di emozioni forti e decisioni cruciali, e Luciano Spalletti ne sa qualcosa. L’allenatore toscano, nel suo addio alla Roma, riflette sulle scelte passate e sugli errori commessi, riconoscendo che spesso il tempo per rimediare si esaurisce troppo in fretta. Ora, con il cuore diviso tra rimpianti e insegnamenti, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. È arrivato il momento di guardare avanti, perché...

Roma, 9 giu. (askanews) – “Come ho dormito stanotte? È chiaro che queste situazioni dipendono dal sentimento che metti nelle cose. Per me prendere sonno è difficile in certe occasioni. Tutto mi consuma e niente mi scivola addosso. Le sconfitte più delle vittorie. Ciò che è successo (l’esonero, ndr) è una cosa della quale prenderò conto con il passare del tempo”. Così Luciano Spalletti a RaiSport prima della sua ultima partita sulla panchina della Nazionale, questa sera contro la Moldavia. “Speravo in un epilogo diverso? – continua – Se ti riferisci ai 22 mesi, delle riflessioni uno le fa, anche se non puoi tornare indietro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Tempo Calcio Errori

Norvegia Italia, primo tempo amaro per gli azzurri di Spalletti. Record negativo al termine dei primi 45 minuti - Una serata da dimenticare per gli Azzurri di Spalletti, che al termine del primo tempo in Norvegia si trovano sotto di tre gol, stabilendo un record negativo storico.

Calcio, Spalletti: “Errori? C’era tempo per rimediare” - È chiaro che queste situazioni dipendono dal sentimento che metti nelle cose. Leggi su msn.com

Spalletti: "Non so quali errori ho fatto, convinto che l'Italia andrà ai Mondiali" - L'allenatore di Certaldo è al suo ultimo giorno da commissario tecnico della Nazionale: "Ranieri? Leggi su msn.com

Italia, parla Spalletti: «Ho fatto degli errori, ma è difficile dire quali. Ranieri? Ecco cosa penso di lui» - Sa toccare i tasti giusti» Nel giorno della sua partita di addio, contro la Moldavia, Luciano Spalletti, ct dell’It ... Leggi su calcionews24.com