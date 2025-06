Calcio Spalletti | Dovevo fare la differenza e non l’ho fatta

Luciano Spalletti, ex commissario tecnico dell’Italia, analizza con sincerità la sfida contro la Moldova, riconoscendo le difficoltà incontrate e le sfide di un finale di campionato estenuante. La sua riflessione mette in luce le complessità del calcio nazionale e il peso delle scelte di formazione, lasciando aperta la domanda: cosa riserverà il futuro per i protagonisti di questa entusiasmante storia calcistica?

Roma, 9 giu. (askanews) – Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, commenta così ai microfoni di Rai Sport la vittoria per 2-0 sulla Moldova nell’ultima panchina azzurra: “Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo ma l’ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente. Erano logori dal campionato passato, una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in queste condizioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Calcio Dovevo Fare

Spalletti: «Sono sempre stato un naif nel mondo del calcio, non ho mai avuto un procuratore» - Luciano Spalletti, uno dei tecnici più apprezzati del calcio, si racconta in un'intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro.

Calcio, Spalletti: “Dovevo fare la differenza e non l’ho fatta”; Spalletti, il gesto d'addio su contratto e soldi. Che cosa ha chiesto agli azzurri per l'ultima panchina da licenziato; Italia-Moldavia, Spalletti: Ho chiesto alla squadra di farmi uscire con una vittoria.

Calcio, Spalletti: "Dovevo fare la differenza e non l'ho fatta" - Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, commenta così ai microfoni di Rai Sport la vittoria per 2-

Spalletti,ho chiesto ai ragazzi di farmi uscire con una vittoria - "Riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta e c'è un po' di dispiacere di lasciarsi, viene molto profonda e c'è del cuore dentro.

Nazionale, Spalletti: "La mia ultima da ct? La gente ha apprezzato. Non ho dato le dimissioni perché..." - "La riunione tecnica di oggi è stata bellissima perché la dovevo fare perfetta e perché c'è anche il dispiacere di lasciarci.