Calcio sfuma la promozione in Serie B per il pratese Gianmarco Vannucchi

Il Prato può farsi il suo applauso: Gianmarco Vannucchi ha regalato stagioni di grande cuore e parate decisive, dimostrando che il calcio non è solo vittorie, ma anche passione e determinazione. Nonostante la delusione della promozione sfumata ai rigori, il suo impegno rimane esempio di professionalità e talento. Per lui, il sogno di conquistare la Serie B non si spegne: l'avventura continua, e il meglio deve ancora venire.

Prato, 9 giugno 2025 – Un cammino esaltante, che si è fermato solo all'ultimo atto (ai rigori, peraltro): alla fine è stato il Pescara a vincere i playoff di Serie C, conquistando nella doppia finale l'accesso alla Serie B 202526. Ma se la Ternana, finalista perdente degli spareggi-promozione, è arrivata comunque ad un passo dalla B, il merito è anche di Gianmarco Vannucchi: al netto di una punta d'amarezza per l'epilogo finale, il portiere di Prato può tracciare un bilancio più che positivo della sua stagione. Arrivato in Umbria la scorsa estate, ha impiegato pochissimo ad assicurarsi un posto da titolarissimo a suon di parate e costanza di rendimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, sfuma la promozione in Serie B per il pratese Gianmarco Vannucchi

In questa notizia si parla di: Serie Promozione Gianmarco Vannucchi

Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma - La Maceratese celebra la promozione in Serie D dopo una stagione intensa e ricca di sfide. Nicolò De Cesare, diesse del club, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra società, giocatori e tifosi.

Calcio, sfuma la promozione in Serie B per il pratese Gianmarco Vannucchi - promozione, è arrivata comunque ad un passo dalla B, il merito è anche di Gianmarco ... Leggi su msn.com

Serie C, il pratese Vannucchi sogna la promozione in B con il Taranto - per far sì che il Taranto potesse ambire alla promozione in quella Serie B che lui stesso aveva assaggiato qualche stagione fa a ... Leggi su lanazione.it

Gianmarco Vannucchi: il portiere chiave della Ternana verso la Serie B - Gianmarco Vannucchi si distingue in Serie C 2024/25 con 18 partite senza subire gol, spingendo la Ternana verso la promozione. Leggi su lanazione.it