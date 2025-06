Calcio femminile il Baroncino lancia l' open day

ha mai calciato un pallone prima d’ora. Un’occasione unica per scoprire il piacere del gioco, fare nuove amicizie e crescere con i valori dello sport. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: unisciti a noi e vivi l’emozione del calcio femminile con il Baroncino!

