Calcio e solidarietà in memoria di Daniele

comunità ha deciso di destinare a progetti di assistenza e prevenzione. Un gesto di cuore che dimostra come, anche nel ricordo di una perdita così dolorosa, possa nascere un’onda di solidarietà e speranza, unendo sport e solidarietà in nome di Daniele Saltapari.

Un torneo di calcio e tanta solidarietà per ricordare Daniele Saltapari. Sabato pomeriggio a Quarata, si è svolto il torneo in memoria del giovane scomparso due anni fa per un incidente di moto. Un evento che ha richiamato tante persone e che ha permesso di raccogliere 1500 euro che la.

