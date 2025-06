Calcio a 5 playoff scudetto | Feldi Eboli ko a Napoli volpi costrette a vincere in gara 2

settimana decisiva si apre per la Feldi Eboli, chiamata a reagire dopo la sconfitta in Gara 1 contro il Napoli Futsal. Con il campionato sul filo e la possibilità di proseguire la corsa scudetto, le volpi sono determinatissime a conquistare la vittoria nel secondo incontro. Solo così potranno mantenere vive le speranze di qualificazione e regalare ai propri tifosi un finale emozionante. La sfida è già iniziata: chi avrà il coraggio di vincere?

Sarà una settimana di grande preparazione e concentrazione per la Feldi Eboli  che giovedì 12 giugno dovrà dare tutto al Palasele  per ribaltare la serie contro il Napoli Futsal.  I partenopei si impongono per 3-1  sulle volpi al PalaJacazzi di Aversa vincendo Gara -1 e ora i ragazzi di mister Antonelli hanno l'obbligo di vincere nel secondo atto per portare la sfida a Gara -3, che si giocherà sempre a Eboli. Una sfida nel complesso  molto equilibrata,  con la Feldi che trova il vantaggio ma si fa ribaltare all'alba della ripresa nel giro di pochi secondi non riuscendo poi a trovare più l'azione vincente, nonostante la grande quantità di occasioni create sulle quali Bellobuono ci mette più volte una pezza.