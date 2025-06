calcio a 5 genzano e napoli piazzano la zampata in gara 1 delle semifinali scudetto

letti all'insegna dell'emozione e della determinazione, aprendo scenari davvero entusiasmanti per le prossime sfide. La serie si infiamma, e i sogni di conquista si fanno sempre più vivi: chi riuscirà a mantenere alta la tensione?

Le semifinali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si sono ufficialmente aperte con le rispettive gare-1 dei duelli in tabellone che hanno consegnato agli appassionati e agli addetti ai lavori i primi esiti dai campi. Il Napoli si è imposto in rimonta per 3-1 contro la Feldi Eboli. Partenopei capaci di ribaltare la situazione, dopo il vantaggio esterno di Selucio, grazie alle griffe nella ripresa di Borruto, Bolo e De Luca. Risultato più stretto, 2-1, quello con cui il Genzano l’ha spuntata contro la Meta Catania. Botta e risposta sull’asse Fusari-Podda nel primo tempo, mentre nella seconda parte del match è stata la zampata di Lara a indirizzare il match. 🔗 Leggi su Oasport.it