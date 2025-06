Hai mai pensato che potresti avere un tesoro nascosto tra le tue vecchie figurine Panini? Alcuni capolavori della collezione storica valgono addirittura 1500 euro! Con l’interesse dei collezionisti in crescita, è il momento di controllare se hai ancora qualche pezzo prezioso nei cassetti di casa. Potresti scoprire di possedere un autentico gioiello delle figurine italiane, pronto a sorprenderti e valorizzare il tuo patrimonio!

Calciatori Panini: queste figurine valgono 1500 euro Controlla se ce l’hai nei cassetti di casa"> Esiste un mercato di collezionisti di figurine Panini storiche, alcune valgono come uno stipendio. Cosa c’è da sapere. L’album “Calciatori Panini” è una vera e propria istituzione in Italia, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Il primo album fu lanciato dai fratelli Panini di Modena nella stagione 1961-1962, rivoluzionando il concetto di collezione con figurine autoadesive. Da allora, ogni anno, l’uscita del nuovo album segna l’inizio della stagione calcistica non solo sul campo, ma anche nelle case di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com