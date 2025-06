Cajuste potrebbe lasciare il Napoli anche a titolo definitivo | De Laurentiis apre alla trattativa

Il mercato del Napoli si anima di nuove possibilità: Jens Cajuste potrebbe lasciare il club a titolo definitivo, con De Laurentiis che apre alla trattativa. Il centrocampista svedese, reduce da una stagione in Premier League con l’Ipswich Town, ha dimostrato grande adattabilità, ma la retrocessione del club inglese ha complicato il riscat. Ora, le sirene dall’Inghilterra si fanno insistenti: i dettagli di questa intrigante operazione sono ancora da definire, e il futuro di Cajuste potrebbe cambiare radicalmente.

Jens Cajuste potrebbe lasciare il Napoli a titolo definitivo. Il centrocampista svedese è reduce dalla stagione in Premier League con la maglia dell'Ipswich Town, con la quale si è trovato molto bene. La retrocessione del club inglese, però, non ha sbloccato il riscatto automatico in caso di salvezza, e quindi Cajuste è tornato a Napoli in attesa di capire il suo futuro. 30 partite in Premier League cono il simbolo dell'importanza che lo svedese ha guadagnato all'interno della rosa dell' Ipswich Town, che adesso vorrebbe prenderlo anche a titolo definitivo.