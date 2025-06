Cade dai giochi e si fa male bimbo di 7 anni trasportato al Meyer

Un pomeriggio di svago si trasforma in un momento di paura per una famiglia di San Gimignano. Mentre i bambini si divertono nel giardino del parco pubblico della Rocca di Montestaffoli, un piccolo di sette anni cade dai giochi, riportando lesioni che richiedono immediato intervento medico. Trasportato al Meyer, il suo contagioso entusiasmo si scontra con l’imprevisto, lasciando tutti con il cuore in gola. La sicurezza nei luoghi di gioco resta una priorità fondamentale per proteggere i nostri piccoli esploratori.

Doveva essere un pomeriggio per divertirsi tutti insieme fra bambine, bambini e genitori dopo la fine della scuola, nella prima domenica di vacanza nel giardino dei giochi dei bambini nel grande parco pubblico della Rocca di Montestaffoli, a un passo dal torrione di Mangiapecore di porta Quercecchio, quasi in pieno centro storico dentro le mura di San Gimignano. Fra un gioco e l'altro, intorno alle 16,30 uno di questi bambini di sette anni in visita a San Gimignano con la sua famiglia di Firenze, mentre giocava agli anelli, in una dei tanti giochini del parco, ha perso la presa ed è scivolato, battendo la testa.

