Cadaveri a Villa Pamphili si cerca un uomo | Camminava svelto aveva qualcosa in braccio Forse la neonata

Un giallo avvolto nel mistero scuote Villa Pamphili, uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Il ritrovamento di due cadaveri, una donna di circa 40 anni e una neonata di sei mesi, ha aperto un’indagine complessa che potrebbe nascondere una trama intricata. Tra gli elementi investigativi, una pista si fa strada: un uomo che camminava svelto, con qualcosa in braccio, forse la piccola. La verità sta emergendo lentamente, e l’intera capitale aspetta risposte.

C'è una pista nelle indagini per i due cadaveri ritrovati sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi della Capitale. Si tratta di una donna di circa 40 anni originaria dell'Europa dell'Est e di una bimba di circa 6 mesi, forse sua figlia. Un'ipotesi non scontata dal momento che i due. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cadaveri a Villa Pamphili, si cerca un uomo: "Camminava svelto, aveva qualcosa in braccio". Forse la neonata

