Cadaveri a Villa Pamphili la bimba forse morta strangolata L' appello con le foto dei tatuaggi della donna

Un enigma avvolge il tragico ritrovamento nel parco di Villa Pamphili: una giovane donna, trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire, con tatuaggi distintivi sulla pelle e un collegamento sospetto con la scomparsa di una bambina. La polizia di Roma ha diffuso un appello pubblico, sperando di raccogliere indizi utili per risolvere questo caso inquietante e riportare giustizia. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

La polizia di Stato ha diffuso un appello per identificare la donna trovata morta all’interno del parco di Villa Pamphili nel pomeriggio di sabato. Si tratta - si legge in una nota ufficiale della questura di Roma - di una persona di età apparente tra i 20 e i 30 anni, di carnagione chiara. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cadaveri a Villa Pamphili, la bimba forse morta strangolata. L'appello con le foto dei tatuaggi della donna

