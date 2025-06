Cadaveri a Villa Pamphili i cittadini chiedono maggiore sorveglianza Il municipio | Non è un' area degradata o abbandonata

Il ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphili ha acceso i riflettori su una delle zone più amate e frequentate della città, sollevando domande sulla sicurezza e sul degrado dell’area. I cittadini chiedono con urgenza maggiore sorveglianza e interventi concreti, poiché quella che dovrebbe essere un’oasi di relax si sta trasformando in un luogo abbandonato e pericoloso. La comunità attende risposte chiare e azioni decisive per ripristinare la pace e la sicurezza.

Il giallo dei due corpi senza vita trovati il 7 giugno a Villa Pamphilj ha scosso un intero quartiere. Soprattutto gli assidui frequentatori dell'area verde, le associazioni che svolgono attività di tutela e promozione ma anche la politica locale che si interroga su quali possano essere state le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cadaveri a Villa Pamphili, i cittadini chiedono maggiore sorveglianza. Il municipio: "Non è un'area degradata o abbandonata"

