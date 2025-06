Buon compleanno Johnny Depp Massimo A Doris Miro Klose…

Celebriamo oggi un cocktail di talenti e personalità! Da Johnny Depp a Michael J. Fox, passando per sportivi, politici e artisti, ognuno di loro arricchisce il nostro mondo con il suo talento unico. È un giorno speciale per tutti, un'occasione per ringraziare e celebrare le persone che rendono la vita più interessante e vibrante. Buon compleanno a tutti loro: che questa giornata sia piena di gioia, sorprese e nuovi sogni da realizzare!

Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose, Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Claudio Azzolini, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpa ni, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Antonio Percassi, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia Cercato, Tomas Locatelli, Dario Dainelli, Stefano Tempesti, Marco Gorzegno, Salvatore Ferraro, Debora Salvalaggio, Sokratis Papastathopoulos. Oggi 9 giugno compiono gli anni: Italo Zannier, storico, fotografo; Mario Moncada di Monforte, scrittore; Filippo Coarelli, archeologo; Riz Samaritano, cantante, paroliere, attore; Giuliano Urbani, politologo, ex ministro; Claudio Stagni, vescovo; Claudio Azzolini, politico; Fernando Delfini, direttore d’orchestra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose…

In questa notizia si parla di: Buon Compleanno Johnny Depp

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Buon compleanno Johnny Depp! A 60 anni il pirata riparte dall’Europa (con qualche acciacco) - Buon compleanno Johnny Depp: da Cannes 2023 con furore Il regalo per i suoi 60 anni che arriva dalla sua patria, gli Stati Uniti, Johnny Depp ... Leggi su amica.it

Buon compleanno Mr. Depp: i 6 look più iconici dell’attore per festeggiare i suoi 60 anni - Per Johnny Depp si avvicina un compleanno importante: il prossimo 9 giugno spegnerà 60 candeline. Leggi su today.it

Buon compleanno Johnny Depp: i 60 anni dell’icona del cinema - Johnny Depp compie 60 anni e dopo la difficile e lunga causa (vinta) fattale da Amber Heard, l’attore icona dark torna nel cinema perché sarà regista di un film su Modigliani e nel cast ci ... Leggi su rds.it