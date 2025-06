Bryce Dallas Howard | Considerata una figlia di papà? Ma quale svantaggio!

Bryce Dallas Howard, figlia del celebre regista Ron Howard, ha recentemente condiviso con il Times le sfide e i pregiudizi di essere nata sotto i riflettori. Con tono ironico e autoironico, ha raccontato quanto sia stato facile, ma anche complicato, affrontare il suo rapporto con l’eredità paterna. Dal primo incontro con Lars Von Trier alla sua carriera, Bryce ci invita a riflettere su come si possa trasformare un “vantaggio” in una vera e propria avventura personale, sottolineando che ogni sfida può diventare un’opportunità .

Un'ironica (e autoironica) Bryce Dallas Howard ha concesso un'intervista al Times, dove ha spiegato come abbia vissuto il suo essere figlia di Ron Howard. Pregiudizi verso di lei? Pazienza, è stato comodissimo, inutile negarlo. E racconta del suo primo movimentato incontro con Lars Von Trier per Mandarlay: si parlò ancora di Ron. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bryce Dallas Howard: "Considerata una figlia di papĂ ? Ma quale svantaggio!"

In questa notizia si parla di: Howard Bryce Dallas Figlia

Bryce Dallas Howard racconta l’episodio sul set con Lars von Trier: “Insultò mio padre per provocarmi” - Bryce Dallas Howard rivela un episodio sconvolgente durante le riprese di Manderlay, in cui Lars von Trier la coinvolse in una scena di grande tensione, arrivando a insultare suo padre per provocarla.

Bryce Dallas Howard: “Von Trier insultò mio padre per provocarmi, sul set di Manderlay” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Bryce Dallas Howard racconta l’episodio sul set con Lars von Trier: “Insultò mio padre per provocarmi” - Lars von Trier non è certo un nome estraneo alle polemiche, e a ricordarlo oggi è Bryce Dallas Howard, che ha condiviso un episodio avvenuto durante le riprese di Manderlay, uno dei suoi primi ruoli d ... Leggi su msn.com

Manderlay: Bryce Dallas Howard svela il drammatico scontro con Lars Von Trier durante le riprese - Un Ricordo di Tensione sul Set Bryce Dallas Howard ha recentemente condiviso un episodio di particolare tensione vissuto durante le riprese di Manderlay, film diretto da Lars Von Trier. Leggi su informazione.it