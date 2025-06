Brutta sorpresa dopo la spiaggia | le multe

Dopo aver goduto delle giornate di sole e mare, nulla prepara alla spiacevole sorpresa di trovare una multa sul parabrezza. È un rischio che si corre sotto il caldo sole primaverile, e anche se si spera in un ritorno senza problemi, spesso l’imprevisto rovina il momento di relax. Per molti, ieri il sogno di una giornata perfetta si è infranto all’arrivo in auto. La spiaggia resta il luogo del benessere, ma anche delle sorprese inattese...

Dire che c’era da aspettarselo suona quasi come una beffa, visto che è accaduto. Che le multe possano arrivare per i parcheggi non proprio regolari è sempre un rischio che si corre nella calda aria estiva (anche se siamo ufficialmente in primavera). Ma quando si va al mare c’è sempre una speranza: di tornare in macchina e di non trovare la “sorpresina“. Inutile dirlo, ieri per un buon numero di bagnanti il brivido dell’imprevisto è durato poco perché la multa, sul parabrezza, c’era davvero. Tutto questo a Baia Flaminia quanto in altre zone come Sottomonte, anche se per i vigili urbani, interpellati ieri sera "il numero delle multe è stato più o meno lo stesso di sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brutta sorpresa dopo la spiaggia: le multe

