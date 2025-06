Brutta avventura sul Sentiero dell’Inglese | salvati due escursionisti colti da malore sotto il sole

Una giornata di pura avventura si è trasformata in un'emergenza sulle pendici dell'Aspromonte. Due escursionisti, colti da malore sotto il caldo sole estivo, hanno rischiato la vita tra panorami mozzafiato e natura incontaminata. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Melito di Porto Salvo, sono stati salvati e recuperati in sicurezza. Una testimonianza drammatica di quanto possa essere imprevedibile la montagna e dell’importanza della prudenza in natura.

Un'escursione tra natura e panorami mozzafiato si è trasformata in un incubo per due appassionati di trekking, colti da un malore nel cuore dell'Aspromonte. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, intorno alle 15, i vigili del fuoco del distaccamento di Melito di Porto Salvo sono.

