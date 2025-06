Brunello Cucinelli svelata la collezione eyewear Goldcraft 1978

Un’atmosfera di prestigio e innovazione ha avvolto il Paradis Agricole di Pietrasanta, dove Brunello Cucinelli ha presentato in anteprima la collezione eyewear Goldcraft 1978. Questa esclusiva linea, realizzata da maestri artigiani giapponesi, fonde la leggerezza del titanio con l’eleganza dell’oro 18k, offrendo un connubio perfetto tra stile e qualità. Scopriamo insieme un nuovo capitolo di lusso e artigianalità senza tempo.

Tanti gli ospiti presenti al Paradis Agricole di Pietrasanta dove è stata svelata la speciale collezione Goldcraft 1978, un ventaglio di modelli realizzati da esperti artigiani dell’occhialeria giapponese che combinano la leggerezza del titanio con il pregio dell’oro 18k. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brunello Cucinelli, svelata la collezione eyewear Goldcraft 1978

In questa notizia si parla di: Svelata Collezione Goldcraft Brunello

Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga. La prima collezione svelata a ottobre - Pierpaolo Piccioli diventa il nuovo direttore creativo di Balenciaga, con la prima collezione in progetto per ottobre.

Brunello Cucinelli, svelata la collezione eyewear Goldcraft 1978 - Tanti gli ospiti presenti al Paradis Agricole di Pietrasanta dove è stata svelata la speciale collezione Goldcraft 1978, un ventaglio di modelli realizzati da esperti artigiani dell’occhialeria giappo ... Leggi su vanityfair.it

Brunello Cucinelli, occhiali gioiello titanio e oro 18k - Non chiamateli semplicemente occhiali ma semmai veri e propri gioielli. Leggi su ansa.it

Brunello Cucinelli, con la presentazione della nuova linea eyewear, ci trasporta in una Roma incantata che non dorme mai - Un'esclusiva sfilata nella suggestiva cornice del giardino di Villa Aurelia, con le luci del tramonto a rendere l'atmosfera ancor più magica e sognante, che incanta come solo la città eterna sa ... Leggi su vogue.it