Brucia l’America di Trump guerriglia a Los Angeles e San Francisco The Donald | Arrestare i manifestanti

Le strade di Los Angeles e San Francisco si trasformano in teatri di guerriglia, con scontri violenti e auto incendiate. La tensione esplode mentre il governo statunitense, sotto pressione, fa causa a Trump, che risponde definendo i manifestanti insurrezionalisti. Un quadro inquietante che mette in discussione la stabilitĂ del Paese e chiede una riflessione profonda sulle cause di questa escalation.

