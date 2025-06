Bruce Willis aveva trovato modi creativi per lavorare nonostante la malattia svela la moglie in un libro

Bruce Willis ha dimostrato che la determinazione e l'amore per il lavoro possono superare anche le sfide più dure. Nella sua nuova autobiografia "The Unexpected Journey", la moglie Emma Heming rivela come, nonostante la diagnosi di demenza frontotemporale, Bruce abbia trovato modi innovativi per continuare a recitare, mantenendo vivo il suo spirito e la sua passione. Un racconto toccante di coraggio e creatività che ispira tutti noi a non arrenderci mai.

La moglie di Bruce Willis ha raccontato come il marito abbia trovato un modo per continuare a lavorare e ad apparire sullo schermo nonostante l'inizio della sua malattia degenerativa. Nel suo libro The Unexpected Journey, in uscita a settembre, Emma Heming Willis racconta come Bruce Willis sia riuscito a lavorare anche durante le prime fasi della sua demenza frontotemporale. Grazie a trucchi discreti sul set e all'aiuto di amici fidati, l'attore ha proseguito la carriera, mostrando una determinazione silenziosa ma tenace. Bruce Willis, un eroe dietro le quinte Bruce Willis, l'icona d'azione di Die Hard, ha combattuto una delle battaglie più intime e difficili della sua vita lontano dai riflettori: quella contro la demenza frontotemporale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Willis aveva trovato modi creativi per lavorare nonostante la malattia, svela la moglie in un libro

