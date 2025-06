brit awards per la prima volta lasciano londra e si spostano a manchester

Una svolta epocale per i Brit Awards: nel 2026, per la prima volta, la prestigiosa cerimonia si sposterà da Londra a Manchester, aprendo un nuovo capitolo nella sua storia. Il Co-op Live accoglierà il grande evento, simbolo di innovazione e collaborazione tra Sony Music UK, le major del Regno Unito e la Brit Committee. Un cambio di rotta che promette sorprese e nuove emozioni nel panorama musicale britannico.

Svolta storica per i Brit Awards che nel 2026 abbandoneranno Londra e la sua tradizione venue, l ‘O2 Arena (dal 2012) per la prima volta nella loro storia. Il 28 febbraio 2026 la cerimonia si terrà al Co-op Live di Manchester: l’evento sarà il primo sotto la gestione di Sony Music Uk, in collaborazione con le tre case discografiche major del Regno Unito e la Brit Committe, che si occupa della direzione artistica dello show. Il presidente Jason Isley della Sony Music Uk e Irlanda ha dichiarato: “Spostandoci a Manchester, casa di alcuni degli artisti più iconici dei nostri tempi, ravviveremo lo show ee si baserà sull’eredità dei BRITs di celebrare e reinvestire nella musica di livello mondiale . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it