brignano re a caracalla tra risate emozioni e ricordi

Dopo il successo travolgente dello spettacolo I 7 Re di Roma, Enrico Brignano ha conquistato un'altra corona, quella simbolica di «Re di Roma» per una notte magica alle Terme di Caracalla. Un luogo carico di storia e bellezza, trasformato per l'occasione in un tempio del sorriso, dove 4500 spettatori hanno assistito incantati e divertiti al suo nuovo show estivo: «Bello di mamma». Nel cuore di Roma, incorniciato dalle imponenti rovine imperiali, Brignano ha dato vita a oltre due ore di spettacolo tra comicità, satira, musica e momenti di intensa emozione. Uno show completo, costruito come un mosaico brillante di ricordi personali, osservazioni pungenti e riflessioni sul nostro tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it