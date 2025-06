Brigitte Macron e Charlene di Monaco i look coordinati in omaggio al Principato la première dame in Dior Carolina fedele a Chanel E ci sono anche i principini

In un evento di grande stile e raffinatezza al Principato di Monaco, Brigitte Macron e Charlene di Monaco sorprendono con look coordinati in omaggio alla regalità. La première dame indossa Dior, mentre Charlene conferma il suo legame con Chanel, creando un quadro di eleganza senza tempo. I principini aggiungono un tocco di giovinezza e charme, rendendo questa occasione indimenticabile. Un momento di classe e armonia tra due mondi, destinato a restare nella memoria.

Evento da ricordare al principato di Monaco, dove il principe Alberto e la moglie Charlene di Monaco hanno accolto il presidente francese Emmanuel Macron e la premiere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Brigitte Macron e Charlene di Monaco, i look (coordinati) in omaggio al Principato, la première dame in Dior, Carolina fedele a Chanel. E ci sono anche i principini

In questa notizia si parla di: Macron Charlene Monaco Principato

Charlene di Monaco, pronta per la sfida con Brigitte Macron in visita di Stato - ...di un incontro che va oltre la semplice diplomazia. Charlene di Monaco, icona di stile e resilienza, si prepara a sfidare le convenzioni, mentre il mondo osserva il rafforzamento delle alleanze tra Francia e Monaco.

Brigitte Macron e Charlene di Monaco, i look (coordinati) in omaggio al Principato: la première dame in Dior, Carolina fedele a Chanel - Evento da ricordare al principato di Monaco, dove il principe Alberto e la moglie Charlene di Monaco hanno accolto il ... Leggi su msn.com

Alberto e Charlene di Monaco accolgono i Macron a palazzo. E i gemelli rubano la scena - Nel cortile di palazzo, all’arrivo del presidente francese e della moglie, Jacques e Gabriella sono stati impeccabili. Leggi su msn.com

Charlène di Monaco in rosso e Brigitte Macron in bianco, sul red carpet sventola la bandiera del Principato - La première dame e la principessa monegasca si sono fatte interpreti di un diplomatic dressing da manuale. Leggi su vanityfair.it