Bresh | Il mio viaggio di una vita

Bresh racconta il suo percorso di vita, un viaggio tra onde di mare e le sfide quotidiane, in un universo pop che unisce urban vibes e cantautorato. Nato in Liguria, la sua musica è un mosaico di esperienze autentiche e incertezze, dove ogni nota diventa una scoperta. Se siete pronti a immergervi in un mondo sincero e vibrante, lasciate che Bresh vi conduca attraverso il suo straordinario viaggio di vita.

Il viaggio e il mare, le incertezze del quotidiano in un ambiente pop che mescola la scena urban con il cantautorato. Se aggiungiamo l'origine ligure, chiaro che Bresh attinge

Sono 16 brani legati al viaggio, al mare e alla Liguria, il genovese Andrea Brasi, in arte Bresh è tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione. - Dopo il successo a Sanremo, Andrea Brasi, in arte Bresh, ci invita a viaggiare tra le onde della Liguria e le atmosfere del suo nuovo album “Mediterraneo”.

