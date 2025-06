Brescia Cellino ritira il ricorso per la retrocessione in Serie C | il fallimento ora è realtà la situazione

Il Brescia si avvicina alla conclusione di un capitolo drammatico: con la decisione di ritirare il ricorso contro la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, il club si trova ora sull'orlo del fallimento. La situazione, già complessa, si aggrava ulteriormente con l’apertura di numerose questioni finanziarie e sportive. Resta da capire quali saranno i prossimi passi di questa travagliata vicenda, che potrebbe cambiare per sempre il destino delle Rondinelle.

Le ultime sul caso Brescia, ad un passo dal fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli Il Brescia ha deciso di non presentare ricorso al Tribunale Federale Nazionale contro la penalizzazione di otto punti inflitta in primo grado, una decisione che segna la fine di un'epoca. Quattro punti da .

Caos Brescia in Serie B, la Salernitana va per vie legali: ricorso al Collegio di Garanzia - Il caos di Brescia in Serie B ha scosso l’intera categoria, coinvolgendo anche la Salernitana, che annuncia ricorso al Collegio di Garanzia.

L'intronizzazione di Papa Leone XIV ma anche il colpo di scena in Serie B e la possibile retrocessione del Brescia: sono le notizie principali sui quotidiani locali di oggi, ma si parla anche di altro nella #RassegnaStampa, alle 12:00 Streaming https://vocec Partecipa alla discussione

Il Brescia rinuncia al ricorso. Soluzione per tenersi la C: il patron della Feralpisalò apre; Brescia in serie C: presentato il ricorso; Brescia penalizzato e retrocede in Serie C, Sampdoria ai playout: ma sono pronti i ricorsi.

Brescia rinuncia al ricorso, confermata la retrocessione in Serie C - Il club di Cellino non impugnerà la penalizzazione di otto punti inflitta per il caso dei contributi pagati con crediti inesistenti ...

Il Brescia Calcio ritira il ricorso contro la penalizzazione - La sentenza del tribunale federale non verrà impugnata dagli avvocati di Cellino: non ci sarà nessun processo d’appello ...

Il Brescia Calcio non presenterà ricorso contro la penalizzazione - Non ci sarà quindi alcun processo d'appello e la sentenza del tribunale federale non verrà impugnata dagli avvocati di Cellino diventando così definitiva.