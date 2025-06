Brando Moruzzi | dalla Sangiovannese alla promozione in Serie B con il Pescara

Brando Moruzzi, talento cresciuto tra le fila della Sangiovannese, ha vissuto una notte indimenticabile: la sua determinazione e talento lo hanno portato dallo stadio di casa alla promozione in Serie B con il Pescara. Dopo aver vestito la maglia azzurra in 29 occasioni, il giovane terzino ha scritto una pagina memorabile, siglando il rigore decisivo nella doppia sfida. Un traguardo che segna l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo.

Una notte magica per l'ex Sangiovannese Brando Moruzzi. Il terzino del 2004, che ha vestito la maglia azzurra 29 volte nel campionato di serie D 2021-22, ha festeggiato sabato sera la promozione con il suo Pescara in serie B. Non solo, oltre a giocare una grande partita ha pure messo lo zampino nei tiri di rigore finali, segnando un tiro pesantissimo dal dischetto grazie al quale i suoi compagni hanno avuto la meglio nella doppia sfida con la Ternana davanti a 20mila spettatori. Giunto a San Giovanni nell'estate del 2021 da svincolato grazie a un'intuizione dell'attuale direttore sportivo del settore giovanile Alessio Bandinelli, pian pianino si è guadagnato la maglia da titolare in serie D grazie al lavoro e ai tanti suggerimenti di Agostino Iacobelli merito dei quali, al termine della stagione, firmò il suo passaggio alla Primavera della Juventus.